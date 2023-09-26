Суд оставил под стражей экс-президента «Мотор Сичи» Богуслаева

Экс-президент «Мотор Сичи» Вячеслав Богуслаев будет оставаться под стражей до 22 октября.

Во вторник, 26 сентября, суд отклонил апелляцию адвоката бывшего президента компании «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева, подозреваемого в госизмене, и оставил в силе решение первой инстанции, передает «Суспільне».

Таким образом, Богуслаев будет оставаться под стражей до 22 октября.

Во время заседания защитники Богуслаева аргументировали, что большинство рисков, которые сторона обвинения указала в предыдущем ходатайстве, отпали, поскольку досудебное расследование было завершено 22 сентября.

Ранее сообщалось, что экс-президент «Мотор Сичи» Богуслаев просил обменять его в рф.

Кроме того, суд взял экс-президента «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева под стражу.

Напомним, экс-президент «Мотор Сичи» Богуслаев получил новое подозрение.

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