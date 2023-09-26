В Украине создали первый в мире автономный поезд-кухню — Food Train, фото

В Украине создали целый поезд, который способен производить более 10 тысяч порций еды в день в любом месте и в любое время. Уникальный проект, который не имеет аналогов, Укрзализныця запустила вместе с фондом Говарда Баффета.
«Food train уже прошел тестовую проверку, и в ближайшее время совместная команда Укрзализныци и фонда заступит на постоянное дежурство в самых сложных прифронтовых районах», - отметил глава правления Укрзализныци Евгений Лященко.
Поезд состоит из 6 вагонов под локомотивом:
- генераторный вагон (~400 кВт+собственная заправочная станция для автономной работы);
- вагон-холодильник с морозильной камерой для хранения продуктов;
- вагон с холодной кухней для предварительной обработки продуктов;
- вагон с горячей кухней для приготовления финальных блюд;
- вагон для персонала поезда с душем и стиральной машиной;
- багажный вагон на 27 тысяч литров воды с фильтрационной и насосной станциями.
Как пишут в УЗ, Food Train может автономно работать 5-7 дней, а оборудование поезда позволяет готовить полноценные блюда: супы, каши, салаты, мясо и прочее. Специальные термобоксы, установленные внутри поезда, позволяют легко транспортировать уже готовые ланчбоксы с едой от поезда-кухни до конечного потребителя.
Источник фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia
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