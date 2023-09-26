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В Украине создали первый в мире автономный поезд-кухню — Food Train, фото

20:40, 26 сентября 2023
Food Train может автономно работать 5-7 дней, а оборудование поезда позволяет готовить полноценные блюда: супы, каши, салаты, мясо и прочее.
В Украине создали первый в мире автономный поезд-кухню — Food Train, фото
Источник фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia
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В Украине создали целый поезд, который способен производить более 10 тысяч порций еды в день в любом месте и в любое время. Уникальный проект, который не имеет аналогов, Укрзализныця запустила вместе с фондом Говарда Баффета.

«Food train уже прошел тестовую проверку, и в ближайшее время совместная команда Укрзализныци и фонда заступит на постоянное дежурство в самых сложных прифронтовых районах», - отметил глава правления Укрзализныци Евгений Лященко.

Поезд состоит из 6 вагонов под локомотивом:

  • генераторный вагон (~400 кВт+собственная заправочная станция для автономной работы);
  • вагон-холодильник с морозильной камерой для хранения продуктов;
  • вагон с холодной кухней для предварительной обработки продуктов;
  • вагон с горячей кухней для приготовления финальных блюд;
  • вагон для персонала поезда с душем и стиральной машиной;
  • багажный вагон на 27 тысяч литров воды с фильтрационной и насосной станциями.

Как пишут в УЗ, Food Train может автономно работать 5-7 дней, а оборудование поезда позволяет готовить полноценные блюда: супы, каши, салаты, мясо и прочее. Специальные термобоксы, установленные внутри поезда, позволяют легко транспортировать уже готовые ланчбоксы с едой от поезда-кухни до конечного потребителя.

Источник фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia

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