В Украине создали первый в мире автономный поезд-кухню — Food Train, фото

Food Train может автономно работать 5-7 дней, а оборудование поезда позволяет готовить полноценные блюда: супы, каши, салаты, мясо и прочее.

Источник фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia

В Украине создали целый поезд, который способен производить более 10 тысяч порций еды в день в любом месте и в любое время. Уникальный проект, который не имеет аналогов, Укрзализныця запустила вместе с фондом Говарда Баффета.

«Food train уже прошел тестовую проверку, и в ближайшее время совместная команда Укрзализныци и фонда заступит на постоянное дежурство в самых сложных прифронтовых районах», - отметил глава правления Укрзализныци Евгений Лященко.

Поезд состоит из 6 вагонов под локомотивом:

генераторный вагон (~400 кВт+собственная заправочная станция для автономной работы);

вагон-холодильник с морозильной камерой для хранения продуктов;

вагон с холодной кухней для предварительной обработки продуктов;

вагон с горячей кухней для приготовления финальных блюд;

вагон для персонала поезда с душем и стиральной машиной;

багажный вагон на 27 тысяч литров воды с фильтрационной и насосной станциями.

Как пишут в УЗ, Food Train может автономно работать 5-7 дней, а оборудование поезда позволяет готовить полноценные блюда: супы, каши, салаты, мясо и прочее. Специальные термобоксы, установленные внутри поезда, позволяют легко транспортировать уже готовые ланчбоксы с едой от поезда-кухни до конечного потребителя.

Источник фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia

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