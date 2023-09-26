Минкульт требует от застройщика остановить демонтаж исторической усадьбы на Рейтарской в Киеве

Министерство призывает остановить снос исторической усадьбы по улице Рейтарская, 37, находящейся в буферной зоне всемирного наследия ЮНЕСКО.

Фото: nashkiev.ua

Министерство культуры и информационной политики призывает застройщика остановить разрушение исторической усадьбы по улице Рейтарской, 37 в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Прямо сейчас проходит заседание Экспертной комиссии по вопросам учета объектов культурного наследия МКИП, где будет пересмотрен статус памятника на ул. Рейтарской, 37. Демонтаж этого памятника – прямое нарушение закона Украины об охране культурного наследия и статьи 37-2, требующей обязательного учета рекомендаций Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО перед проведением работ в буферной зоне объекта всемирного наследия. Очевидно, что прямо сейчас незаконные работы сознательно проводятся с целью уничтожения материальной структуры исторической усадьбы Киева», - говорится в сообщении.

Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО не одобрял выполнение таких работ, поскольку застройщик не проинформировал комитет и не получил никаких рекомендаций.

Здание с флигелем на Рейтарской, 37 имеет 130-летнюю историю. Это было здание Киевской уездной земской управы, где жил общественный деятель и писатель Николай Шаповал. В советское время там был расположен гидромелиоративный институт.

Ранее мы писали, что Нацагентство по аккредитации прячет публичную информацию о расходах на аренду старинной усадьбы в центре Киева и считает, что все данные о его работе «конфиденциальны».

Также известно, что Верховный Суд вернул усадьбу Терещенко в Киеве в коммунальную собственность.

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