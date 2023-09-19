Нацагентство з акредитації ховає публічну інформацію про витрати на оренду старовинної садиби у центрі Києва і вважає, що всі дані про його роботу «є конфіденційними»

Вся інформація про витрати на оренду приміщення в центрі Києва біля посольства Грузії та переїзд до нового елітного офісу є конфіденційною, заявили у Нацагентстві з акредитації України.

У липні 2023 року Національне агентство з акредитації України (НААУ) згідно даних про публічні закупівлі заплатило більш, ніж півмільйона гривень за переїзд. Про це свідчать дані з реєстру.

«Замовник планує перевезення офісу на 104 співробітника в межах міста Києва. Максимальний термін перевезення – 5 робочих днів. Перевезенню підлягають офісні меблі, металеві шафи-камери – 5 шт., сейфи – 5 шт., архівні документи, офісна та побутова техніка та інші матеріальні цінності та матеріали, які належать НААУ», - йдеться в описі проведеної закупівлі на 600 тисяч грн.

Згодом стало зрозуміло, куди саме переїхало Нацагентство.

Так, цей новий елітний офіс знаходиться біля Посольства Грузії в Україні, у старовинній садибі Києва на бульварі Тараса Шевченка, оренда якого на ринку коштує півмільйона грн.

Садиба – поряд з метро «Університет», старим ботанічним садом та Володимирським собором.

Як зазначав «Антикор», це приміщення на ринку нерухомості пропонували за 500 тис. грн на місяць під резиденцію чи посольство.



«У рекламних оголошеннях особливо підкреслювалася статусні меблі і коштовна люстра у вхідній кімнаті. Невже люстра – це саме те, чого не вистачає держоргану, аби засвідчувати компетентність структур з випробування, калібрування та сертифікації?



Але є ще один цікавий момент: у рієлторських колах подейкують, що віднайти охочих орендувати престижний офіс довго не вдавалось; і нове керівництво НААУ начебто погодилось на цікаву схему – спочатку укласти договір оренди за демпінговою ціною, а потім «вимушено погодитись» на підвищення. Звісно, за обопільної «вигоди» з орендодавцем», - пише видання.

«Судово-юридична газета» надіслала запит на публічну інформацію до НААУ із простими запитаннями – скільки коштує оренда такого приміщення державною організацією і скільки було витрачено НААУ на переїзд. Адже інформація про публічні закупівлі та про витрати державних організацій відповідно до Закону «Про доступ до публічної інформації» є відкритою, і це безпосередньо передбачено законодавством. Крім того, реєстр публічних закупівель, як вже було означено вище, і так містить дані про транспортні витрати Агентства.

Однак керівництво НААУ вирішило цю інформацію приховати.

Більш того, в Агентстві з акредитації вважають, що вся інформація про їх діяльність фактично є конфіденційною.

«Конфіденційною є інформація доступ до якої обмежено юридичною особою.

Внутрішніми нормативними документами НААУ встановлено перелік конфіденційної інформації, до якої віднесено, зокрема, інформацію (документи) запитувані Вами у Вашому зверненні.

Отже, запитувана Вами інформація належить до інформації з обмеженим доступом, тобто конфіденційної.

НААУ орендувало, орендує приміщення для свого місцезнаходження згідно із вимогами чинного законодавства України», - йдеться у відповіді на запит за підписом керівника юридичного відділу НААУ Інни Сінькової.

Хоча будь-якому юристу зрозуміло, що інформація про діяльність державної організації, яка не віднесена до сфери оборони та нацбезпеки, і, тим паче, витрачання нею коштів, є публічною, і у НААУ просто спотворюють норму закону.

Нагадаємо, що саме пані Сінькова чинила разом з заступником Сергія Костюка перешкоди журналістам та представникам підприємців, які намагалися дізнатися, яким чином та де Нацагентство з акредитації «загубило» їх документи. Детальніше можна подивитися у відеосюжетах Як заступник керівника Нацагентства з акредитації Сидоренко з бізнесом комунікує: 90-ті відпочивають, а також Як призначеного Мінекономіки керівника НААУ Сергія Костюка на роботі шукали, Як створити корупцію у Нацагентстві з акредитації, штучно затягуючи розгляд документів.

Крім того, як раніше писала «Судово-юридична газета», за заявою підприємців стосовно дій очільника Нацагентства з акредитації України Сергія Костюка відкрили кримінальне провадження за зловживання владою. До цього бізнес надсилав численні скарги до Мінекономіки, яке, власне, й призначило Костюка на посаду в грудні 2022 року без будь-яких перевірок, хоча мало б їх провести, з огляду на те, що він вже був фігурантом корупційної справи. Але ці заяви та скарги були фактично проігноровані, можливо, через те, що державним секретарем Мінекономіки є добрий знайомий Костюка – Віталій Петрук.

Реакція Сергія Костюка на відкриту кримінальну справу не змусила себе чекати – він вирішив помститися і зупинити діяльність підприємства-заявника.

Рішення про зупинку НААУ ухвалило після численних скарг випробувальної лабораторії ТОВ «ДЖИ-АВТО» на умисне затягування процесу розширення сфери акредитації, які так і не були належним чином розглянуті, бо в своїй бездіяльності НААУ не бачить жодних порушень, а в Міністерстві їх «кришує» сам державний секретар – Віталій Петрук.

Коли у Мінекономіки та інших органах, які б мали слідкувати за дотриманням законодавства державними організаціями, звернуть увагу на той хаос, що відбувається у Нацагентстві з акредитації України – питання риторичне.

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