Нацагентство по аккредитации прячет публичную информацию о расходах на аренду старинной усадьбы в центре Киева и считает, что все данные о его работе «являются конфиденциальными»

Вся информация о расходах на аренду помещения в центре Киева возле посольства Грузии и переезд в новый элитный офис конфиденциальна, заявили в Нацагентстве по аккредитации Украины.

В июле 2023 года Национальное агентство по аккредитации Украины (НААУ) согласно данным о публичных закупках заплатило более полумиллиона гривен за переезд. Об этом свидетельствуют данные из реестра.

«Заказчик планирует перевозку офиса на 104 сотрудника в пределах города Киева. Максимальный срок перевозки – 5 рабочих дней. Перевозке подлежит офисная мебель, металлические шкафы-камеры – 5 шт., сейфы – 5 шт., архивные документы, офисная и бытовая техника и другие материальные ценности и материалы, принадлежащие НААУ», - говорится в описании проведенной закупки на 600 тысяч грн.

Впоследствии стало ясно, куда именно переехало Нацагентство.

Так, этот новый элитный офис находится возле Посольства Грузии в Украине, в старинной усадьбе Киева на бульваре Тараса Шевченко, аренда которого на рынке стоит полмиллиона грн.

Дом – рядом с метро «Университет», старым ботаническим садом и Владимирским собором.

Как отмечал «Антикор», это помещение на рынке недвижимости предлагалось за 500 тыс. грн в месяц под резиденцию или посольство.

«В рекламных объявлениях особо подчеркивалась статусная мебель и драгоценная люстра во входной комнате. Неужели люстра – именно то, чего не хватает госоргану, чтобы удостоверять компетентность структур по испытанию, калибровке и сертификации?

Но есть еще один интересный момент: в риелторских кругах говорят, что найти желающих арендовать престижный офис долго не удавалось; и новое руководство НААУ вроде бы согласилось на интересную схему – сначала заключить договор аренды по демпинговой цене, а затем вынужденно согласиться на повышение. Конечно, при обоюдной выгоде с арендодателем», - пишет издание.

«Судебно-юридическая газета» направила запрос на публичную информацию в НААУ с простыми вопросами – сколько стоит аренда такого помещения государственной организацией и сколько было потрачено НААУ на переезд. Ведь информация о публичных закупках и расходах государственных организаций в соответствии с Законом «О доступе к публичной информации» открыта, и это непосредственно предусмотрено законодательством. Кроме того, реестр публичных закупок, как уже было отмечено выше, содержит данные о транспортных расходах Агентства.

Однако руководство НААУ решило эту информацию скрыть.

Более того, в Агентстве по аккредитации считают, что вся информация об их деятельности фактически конфиденциальна.

«Конфиденциальна информация, это информация, доступ к которой ограничен юридическим лицом.

Внутренними нормативными документами НААУ установлен перечень конфиденциальной информации, к которой отнесены, в частности, информация (документы), запрашиваемая Вами в Вашем обращении.

Следовательно, запрашиваемая Вами информация относится к информации с ограниченным доступом, то есть конфиденциальной.

НААУ арендовало, арендует помещение для своего местонахождения согласно требованиям действующего законодательства Украины», - говорится в ответе на запрос за подписью руководителя юридического отдела НААУ Инны Синьковой.

Хотя любому юристу понятно, что информация о деятельности государственной организации, не отнесенной к сфере обороны и нацбезопасности, и, тем более, расходованию ею средств, публичная, и в НААУ просто искажают норму закона.

Напомним, что именно госпожа Синькова осуществляла вместе с заместителем Сергея Костюка препятствия журналистам и представителям предпринимателей, которые пытались узнать, каким образом и где Нацагентство по аккредитации «потеряло» их документы. Подробнее можно посмотреть в видеосюжетах Как заместитель руководителя Нацагентства по аккредитации Сидоренко с бизнесом коммуницирует: 90-тые отдыхают, Как назначенного Минэкономики руководителя НААУ Сергея Костюка на работе искали, Как создать коррупцию в Нацагентстве по аккредитации, искусственно затягивая рассмотрение документов.

Кроме того, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», по заявлению предпринимателей по поводу действий главы Нацагентства по аккредитации Украины Сергея Костюка открыли уголовное производство за злоупотребление властью. До этого бизнес посылал многочисленные жалобы в Минэкономики, которое, собственно, и назначило Костюка на должность в декабре 2022 года без каких-либо проверок, хотя должно было их провести, учитывая, что он уже был фигурантом коррупционного дела. Но эти заявления и жалобы были фактически проигнорированы, возможно, потому, что государственным секретарем Минэкономики хороший знакомый Костюка – Виталий Петрук.

Реакция Сергея Костюка на открытое уголовное дело не заставила себя ждать – он решил отомстить и остановить деятельность предприятия-заявителя.

Решение об остановке НААУ приняло после многочисленных жалоб испытательной лаборатории ООО «ДЖИ-АВТО» на умышленное затягивание процесса расширения сферы аккредитации, которые так и не были должным образом рассмотрены, потому что в своем бездействии НААУ не видит никаких нарушений, а в Министерстве их «крышует» сам государственный секретарь – Виталий Петрук.

Когда в Минэкономики и других органах, которые должны следить за соблюдением законодательства государственными организациями, обратят внимание на тот хаос, который происходит в Нацагентстве по аккредитации Украины – вопрос риторический.

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