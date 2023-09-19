Во Львовской области возле железнодорожного пути обнаружили тело 16-летней девушки

Студентка была сбита неустановленным поездом, в результате чего получила травмы, несовместимые с жизнью.

Фото: полиция Львовской области

Во Львовской области 16-летнюю студентку переехал поезд, в результате чего девушка погибла. Об этом сообщает полиция Львовской области.

Отмечается, что тело с травмами, характерными для наезда поезда, нашли возле железнодорожного пути. Погибшая была студенткой второго курса одного из львовских вузов.

Следователи открыли уголовное производство по факту нарушения правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от пяти до десяти лет.

Устанавливаются все происшествия.

Напомним, что в Киеве на Троещине трамвай насмерть переехал женщину.

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