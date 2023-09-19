Сейм Литвы призвал принять Украину в НАТО

Члены Сейма поддержали резолюцию о поддержке членства Украины в НАТО.

Источник фото: detector.media

Во вторник, 19 сентября, Сейм Литвы принял резолюцию, которая выражает поддержку членству Украины в НАТО, и обратился к странам Альянса с призывом пригласить Украину в организацию во время Вашингтонского саммита блока в 2024 году, – сообщает LRT.

За резолюцию проголосовали 122 члена Сейма, которые приняли участие в голосовании.

«Украина является поставщиком безопасности, поэтому ее членство в НАТО укрепит Альянс, будет гораздо более эффективным и будет стоить меньше, чем нынешняя поддержка Украины для самообороны», – говорится в сообщении.

Председатель Комитета Сейма по иностранным делам Жигимантас Павилонис отметил, что если членство Украины в НАТО не будет закреплено, существует угроза «плохого мира», что скажется и на безопасности Литвы.

В резолюции отмечается, что членство Украины в Альянсе поддерживается «абсолютным большинством общества», а на саммите НАТО в Вильнюсе заявили, что такой шаг будет возможным, «когда союзники договорятся и условия будут выполнены».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.