ВСУ показали, как зачищали Андреевку от оккупантов: видео

Штурмовикам приходилось продвигаться под постоянным минометным обстрелом.

Перед тем, как вернуть село Андреевка Донецкой области под свой контроль, украинским бойцам необходимо было зачистить населенный пункт от находившихся там оккупантов. Об этом свидетельствует видео, опубликованное Третьей отдельной штурмовой бригадой.

"Зачистка подходов к Андреевке. Враг не терял надежды отразиться и сохранить позиции вокруг поселка", - говорится в сообщении.

Штурмовикам приходилось продвигаться под постоянным минометным обстрелом в ближнем бою.

"Несогласных сдаться ликвидировали, а лесополосу отбили", - констатировали военные, добавив, что десять оккупантов ликвидировали, а восемь ранили.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.