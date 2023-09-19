10 млн гривен убытков: в Житомирской области зафиксировали массовый мор рыбы

В воде зафиксировано низкое содержание растворенного кислорода.

Фото: Государственная экологическая инспекция Полесского округа

В Народицкой общине Житомирской области экологи зафиксировали массовую гибель рыбы. Об этом сообщила пресс-служба Государственной экологической инспекции Полесского округа.

Отмечается, что массовая гибель биоресурсов была обнаружена в водохранилище за пределами села Ласки Народицкой общины. В воде зафиксировано низкое содержание растворенного кислорода (от 3 до 4 мг/дм куб. при норме не менее 6 мг/дм куб.).

Общую сумму причиненного ущерба оценили более чем в 10,2 млн грн.

Отмечается, что материалы с результатами исследований и исчисленной суммой вреда окружающей среде направили в правоохранительные органы.

Раньше мы писали, что в Киевском водохранилище зафиксировали серьезный мор рыбы.

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