10 млн гривень збитків: на Житомирщині зафіксували масовий мор риби

У воді зафіксовано низький вміст розчиненого кисню.

Фото: Державна екологічна інспекція Поліського округу

У Народицькій громаді Житомирщини екологи зафіксували масову загибель риби. Про це повідомила пресслужба Державної екологічної інспекції Поліського округу.

Зазначається, що масову загибель біоресурсів виявили у водосховищі за межами села Ласки Народицької громади. У воді зафіксовано низький вміст розчиненого кисню (від 3 до 4 мг/дм куб. при нормі не менше 6 мг/дм куб.).

Загальну суму заподіяних збитків оцінили у понад 10,2 млн грн.

Зазначається, що матеріали з результатами досліджень та обрахованою сумою шкоди довкіллю скерували до правоохоронних органів.

Раніше ми писали, що у Київському водосховищі зафіксували серйозний мор риби.

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