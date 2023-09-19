Львівський обласний ТЦК та СП відреагував на скандальне відео побиття цивільного військкомами

В мережі шириться відео з інцидентом між військовослужбовцями та цивільним.

Львівський обласний Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки відреагував на скандальне відео жорсткого затримання цивільного чоловіка військовослужбовцями у місті Самбір у Львівській області.

Наразі неясно, що саме передувало побиттю на відео, події інциденту зʼясовуються в рамках розслідування.

Військовослужбовці, які брали участь у конфлікті, тимчасово відсторонені від виконання службових обов'язків до завершення службової перевірки та встановлення всіх обставин події.

«На час службової перевірки дані військовослужбовці відстороненні від виконання обовʼязків до зʼясування усіх обставин. Керівництвом Львівського обласного ТЦК та СП призначено службову перевірку», – йдеться у повідомленні.

За даними ЗМІ, цивільних осіб затримали на кордоні, коли вони намагалися виїхати незаконно за кордон та були доставлені до ТЦК міста Самбір.

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