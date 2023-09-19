ЗСУ показали, як зачищали Андріївку від окупантів: відео

Штурмовикам доводилось просуватися під постійним мінометним обстрілом.

Перед тим, як повернути село Андріївка Донецької області під свій контроль, українським бійцям необхідно було зачистити населений пункт від окупантів, які ще були там. Про це свідчить відео, опубліковане Третьою окремою штурмовою бригадою.

"Зачистка підходів до Андріївки. Ворог не втрачав надії відбитися та зберегти позиції довкола селища", - йдеться в повідомленні.

Штурмовикам доводилось просуватися під постійним мінометним обстрілом, у ближньому бою.

"Незгодних здатися ліквідували, а лісосмугу відбили", - констатували выйськові, додавши, що десять окупантів ліквідували, а вісім поранили.

Раніше ми писали, що ЗСУ підняли державний прапор над звільненою Андріївкою.

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