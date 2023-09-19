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Сейм Литви закликав прийняти Україну в НАТО

19:49, 19 вересня 2023
Члени Сейму підтримали резолюцію про підтримку членства України в НАТО.
Сейм Литви закликав прийняти Україну в НАТО
Джерело фото: detector.media
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У вівторок, 19 вересня, Сейм Литви ухвалив резолюцію, яка виражає підтримку членству України в НАТО, і звернувся до країн Альянсу із закликом запросити Україну до організації під час Вашингтонського саміту блоку у 2024 році, – повідомляє LRT.

За резолюцію проголосували 122 члени Сейму, які взяли участь у голосуванні.

«Україна є постачальником безпеки, тому її членство в НАТО зміцнить Альянс, буде набагато ефективнішим і коштуватиме менше, ніж нинішня підтримка України для самооборони», – йдеться у повідомленні.

Голова Комітету Сейму із закордонних справ Жигімантас Павілоніс наголосив, що якщо членство України в НАТО не буде закріплене, існує загроза «поганого миру», що позначиться і на безпеці Литви.

У резолюції наголошується, що членство України в Альянсі підтримується «абсолютною більшістю суспільства», а на саміті НАТО у Вільнюсі заявили, що такий крок буде можливим, «коли союзники домовляться та умови будуть виконані».

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