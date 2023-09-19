В Киеве на Троещине трамвай насмерть переехал женщину

Предварительно правоохранители установили, что 49-летний водитель трамвая совершил наезд на женщину, переходившую трамвайные пути.

Фото: полиция Киева

В Киеве трамвай наехал на женщину, которая переходила рельсы. В результате полученных травм она скончалась на месте. Об этом сообщает полиция Киева.

Трагедия произошла на улице Закревского.

Предварительно установлено, что 49-летний водитель общественного трамвая совершил наезд на женщину, переходившую трамвайные пути.

"По факту гибели пешехода на трамвайных путях начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшими смерть потерпевшего", - сообщает полиция.

В рамках предварительного расследования полиция устанавливает все обстоятельства и причины происшествия.

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