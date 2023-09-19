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  1. В Украине

«Мы создали и запустили действенную антикоррупционную вертикаль», — Шмыгаль оценил эффект цифровизации

15:27, 19 сентября 2023
По словам премьера, за два года антикоррупционный и экономический эффект цифровизации составляет более 16 млрд. грн.
«Мы создали и запустили действенную антикоррупционную вертикаль», — Шмыгаль оценил эффект цифровизации
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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль оценил более чем в 16 млрд грн антикоррупционный и экономический эффект цифровизации за прошедшие два года.

«Мы создали и запустили действенную антикоррупционную вертикаль. Цифровизация устраняет человеческий фактор и приближает государственные услуги к человеку на расстояние одного клика. За два года ее антикоррупционный и экономический эффект составляет более 16 млрд грн», – заявил Шмыгаль на заседании правительства.

Премьер также отметил, что правительство путём дерегулирования снимает бюрократические барьеры, а также пересматривает тысячи разрешений, лицензий и справок.

«Часть будет полностью отменена, часть - упрощена, часть - переведена в цифру», - сказал он.

Также на заседании Кабмина Денис Шмыгаль рассказал о ряде других важных решений правительства:

«Сегодня принимаем еще три важных антикоррупционных решения:

Одобряем законопроект о ратификации соглашения с OECP. Украина присоединится к рабочей группе по борьбе со взяточничеством в международных деловых операциях. Уже есть статус потенциального кандидата на вступление в Организацию.

Утверждаем законопроект, приводящий наше законодательство к стандартам FATF – Международной группы по противодействию отмыванию грязных денег.

Утверждаем методологию определения конечного бенефициарного собственника предприятия. Этим продолжаем имплементацию стандартов FATF, выполняем условия получения макрофинансовой помощи от ЕС и обязательства по пути к членству в Евросоюзе.

На прошлой неделе Еврокомиссия упразднила ограничения на импорт украинского продовольствия. К сожалению, Польша, Словакия и Венгрия прибегли к односторонней блокаде. Поэтому Украина будет судиться с ВТО против этих трех стран.

Одновременно правительство Украины предлагает ЕС и странам-соседям компромисс – внедрение эффективных мер контроля и верификации за экспортом 4-х групп товаров.

Украина подала формальный запрос в Польшу, Венгрию, Словакию о нарушении норм ВТО. Также начинаем антидискриминационное расследование против недружественных действий этих стран в торговой сфере. Если они не согласятся на согласованные с ЕК меры, Украина будет вводить зеркальные или взаимные торговые ограничения.

Проект госбюджета уже в Парламенте. У него четкие, понятные приоритеты:

С каждой тысячи гривен из общего фонда госбюджета 800 грн пойдет на оборону, поддержку ветеранов, социальные выплаты, медицину и образование.

Каждая гривна, которую платят граждане и бизнес в виде налогов, будет направлена на безопасность и оборону нашего государства.

Как и в этом году, в следующем нуждаемся в финансовой поддержке партнеров в размере около $42 млрд. Уже сейчас понимаем, откуда эти средства могут поступить. Это программа ЕС Ukraine Facility, программа МВФ, помощь США и других партнеров.

Якорем финансирования является программа сотрудничества с МВФ. В 2024 году ожидаем от Фонда траншей на сумму $5,4 млрд», – рассказал премьер-министр.

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