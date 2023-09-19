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Какие документы подтверждают факт невозможности выполнения работы по состоянию здоровья

21:18, 19 сентября 2023
Несоответствие работника занимаемой должности по состоянию здоровья может быть подтверждено справкой заведения здравоохранения.
Какие документы подтверждают факт невозможности выполнения работы по состоянию здоровья
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В Государственной службе по вопросам труда объяснили, какие документы подтверждают факт невозможности выполнения работы по состоянию здоровья.

Так, согласно Порядку расторжения трудового договора по инициативе работодателя (собственника или уполномоченного им органа, физического лица, использующего труд наемных работников) в связи с выявлением несоответствия работника занимаемой должности по состоянию здоровья при наличии у него права на назначение досрочного пенсии по возрасту, утвержденному постановлением Кабинета Министров Украины от 27.12.2022 №1449, несоответствие работника занимаемой должности по состоянию здоровья может быть подтверждено:

  • справкой учреждения здравоохранения, содержащей информацию о заключительном выводе врачебно-консультативной комиссии по изменению места работы, указанную в журнале записи выводов такой комиссии;
  • сообщением работодателю о группе инвалидности и ее причине или выпиской из акта осмотра медико-социальной экспертной комиссии, или индивидуальной программой реабилитации (при условии предоставления ее лицом);
  • медицинской справкой о прохождении предварительного (периодического) медицинского осмотра работника определенной категории, выданной комиссией по проведению медицинских осмотров учреждений здравоохранения.

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