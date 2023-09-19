рф уничтожила 300 тонн гуманитарки во время удара по Львову, — представительница ООН

Из-за российского ракетного удара по Львову дотла выгорел гуманитарный склад с 300 тоннами помощи.

Российский удар по составу во Львове уничтожил 300 тонн гуманитарной помощи. Об этом заявила гуманитарная координатор ООН в Украине Дениз Браун.

«Я решительнее всего осуждаю российский удар, в результате которого сегодня утром был разрушен склад неправительственной организации «Каритас-Спес» во Львове, на западе Украины. Этот важный гуманитарный объект, где было около 300 тонн гуманитарной помощи, выгорел дотла», – отметила Браун.

Она подчеркнула, что в течение года удары по гуманитарным объектам усилились, что влияет на тех, кто уже испытывает ужасные последствия войны.

Координатор ООН напомнила, что гуманитарные сотрудники, учреждения и активы защищены международным гуманитарным правом, а удары по ним строго запрещены.

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