рф знищила 300 тонн гуманітарки під час удару по Львову, — представниця ООН

Через російський ракетний удар по Львову вщент вигорів гуманітарний склад із 300 тоннами допомоги.

Російський удар по складу у Львові знищив 300 тонн гуманітарної допомоги. Про це заявила гуманітарна координаторка ООН в Україні Деніз Браун.

«Я найрішучіше засуджую російський удар, унаслідок якого сьогодні вранці було зруйновано склад неурядової організації «Карітас-Спес» у Львові, на заході України. Цей важливий гуманітарний об’єкт, де було близько 300 тонн гуманітарної допомоги, вигорів вщент», – зазначила Браун.

Вона підкреслила, що впродовж року удари по гуманітарних об’єктах посилились, що впливає на тих, хто вже потерпає від жахливих наслідків війни.

Координаторка ООН нагадала, що гуманітарні співробітники, установи та активи захищені міжнародним гуманітарним правом, а удари по них суворо заборонені.

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