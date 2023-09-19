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Автори законопроекту про автоматичний збір персональних даних про військовозобов’язаних до єдиного Реєстру пояснили його необхідність

Законопроект передбачає, що персональні дані будуть автоматично передаватися в електронному вигляді Податковою службою, МОЗ, Мінюстом, МВС та іншими органами до електронного Реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів і там збиратися в єдине досьє на особу.

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Президент зможе повертати подання про призначення суддів у разі загрози нацбезпеці, - Комітет погодив законопроект

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  1. В Україні

рф знищила 300 тонн гуманітарки під час удару по Львову, — представниця ООН

15:23, 19 вересня 2023
Через російський ракетний удар по Львову вщент вигорів гуманітарний склад із 300 тоннами допомоги.
рф знищила 300 тонн гуманітарки під час удару по Львову, — представниця ООН
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Російський удар по складу у Львові знищив 300 тонн гуманітарної допомоги. Про це заявила гуманітарна координаторка ООН в Україні Деніз Браун.

«Я найрішучіше засуджую російський удар, унаслідок якого сьогодні вранці було зруйновано склад неурядової організації «Карітас-Спес» у Львові, на заході України. Цей важливий гуманітарний об’єкт, де було близько 300 тонн гуманітарної допомоги, вигорів вщент», – зазначила Браун.

Вона підкреслила, що впродовж року удари по гуманітарних об’єктах посилились, що впливає на тих, хто вже потерпає від жахливих наслідків війни.

Координаторка ООН нагадала, що гуманітарні співробітники, установи та активи захищені міжнародним гуманітарним правом, а удари по них суворо заборонені.

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