У який термін вимога про сплату боргу з ЄСВ вважається відкликаною: роз’яснення

Податківці підкреслили, що вимога щодо боргу з ЄСВ вважається відкликаною у день, протягом якого платником ЄСВ відбулося повне таке погашення.

Південне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків роз’яснило, у який термін вимога про сплату боргу (недоїмки) по єдиному внеску вважається відкликаною, якщо сума боргу (недоїмки), зазначена у вимозі, погашається платником, органами державної виконавчої служби або органами Казначейства в повному обсязі.

Згідно з п. 6 розд. VІ Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженої наказом Мінфіну від 20.04.2015 №449 зі змінами та доповненнями вимога про сплату боргу (недоїмки) вважається відкликаною, якщо сума боргу (недоїмки), зазначена у вимозі, погашається платником, органами державної виконавчої служби або органами Казначейства – у день, протягом якого відбулося таке погашення суми боргу (недоїмки) в повному обсязі.

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