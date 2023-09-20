В какой срок требование об уплате долга по ЕСВ считается отозванным: разъяснение

Налоговики подчеркнули, что требование по долгу по ЕСВ считается отозванным в день, в течение которого плательщиком ЕСВ произошло полное такое погашение.

Южное межрегиональное управление ГНС по работе с крупными налогоплательщиками разъяснило, в какой срок требование об уплате долга (недоимки) по единому взносу считается отозванной, если сумма долга (недоимки), указанная в требовании, погашается плательщиком, органами государственной исполнительной службы или органами Казначейства в полном объеме.

Согласно п. 6 разд. VI Инструкции о порядке начисления и уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, утвержденной приказом Минфина от 20.04.2015 №449 с изменениями и дополнениями требование об уплате долга (недоимки) считается отозванной, если сумма долга , погашается плательщиком, органами государственной исполнительной службы или органами Казначейства – в день, в течение которого произошло погашение суммы долга (недоимки) в полном объеме.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.