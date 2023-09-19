Азербайджан требует от Армении вывода войск из Нагорного Карабаха

Баку требует от Еревана вывести из региона армянских военных и распустить «режим Ханкенди».

Азербайджан заявляет, что Армения должна вывести свои войска из Нагорного Карабаха, поскольку это "единственный путь к миру" в регионе. Об этом сообщает МИД Азербайджана.

Там сообщают, что "локальные антитеррористические меры" в Нагорном Карабахе – это реакция на "ряд масштабных военных провокаций и терактов" со стороны сил Армении.

"Целью мер являются незаконные военные соединения и военная инфраструктура. Азербайджанская сторона ни в коем случае не нацелилась на мирных жителей. В частности, необходимо армянскому гражданскому населению держаться подальше от военных целей", – утверждается в заявлении.

В МИД заявляют, что присутствие армянских вооруженных сил в Карабахе представляет "себя серьезную угрозу региональному миру и стабильности".

"Единственный способ добиться мира и стабильности в регионе – безоговорочно и полностью вывести армянские вооруженные силы из Карабахского региона Азербайджана", – говорится в заявлении.

Напомним, 19 сентября Азербайджан начал "антитеррористические мероприятия" в Нагорном Карабахе.

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