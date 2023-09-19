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Автори законопроекту про автоматичний збір персональних даних про військовозобов’язаних до єдиного Реєстру пояснили його необхідність

Законопроект передбачає, що персональні дані будуть автоматично передаватися в електронному вигляді Податковою службою, МОЗ, Мінюстом, МВС та іншими органами до електронного Реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів і там збиратися в єдине досьє на особу.

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  1. В Україні

«Ми створили й запустили дієву антикорупційну вертикаль», — Шмигаль оцінив ефект цифровізації

15:27, 19 вересня 2023
За словами прем’єра, за два роки антикорупційний та економічний ефект цифровізації становить понад 16 млрд грн.
«Ми створили й запустили дієву антикорупційну вертикаль», — Шмигаль оцінив ефект цифровізації
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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль оцінив у понад 16 млрд грн антикорупційний та економічний ефект цифровізації за минулі два роки.

«Ми створили і запустили дієву антикорупційну вертикаль. Цифровізація усуває людський фактор і наближає державні послуги до людини на відстань одного кліка. За два роки її антикорупційний та економічний ефект становить понад 16 млрд грн», - заявив Шмигаль на засіданні уряду.

Прем'єр також зазначив, що уряд шляхом дерегулювання знімає бюрократичні бар'єри, а також переглядає тисячі дозволів, ліцензій і довідок.

«Частину буде повністю скасовано, частину - спрощено, частину - переведено в цифру», - сказав він.

Також на засіданні Кабміну Денис Шмигаль розповів про низку інших важливих рішень уряду:

«Сьогодні ухвалюємо ще три важливі антикорупційні рішення:

Схвалюємо законопроект про ратифікацію угоди з OECP. Україна приєднається до робочої групи щодо боротьби з хабарництвом у міжнародних ділових операціях. Вже маємо статус потенційного кандидата на вступ до Організації.

Затверджуємо законопроект, що приводить наше законодавство до стандартів FATF – Міжнародної  групи з протидії відмиванню брудних грошей.

Затверджуємо методологію визначення кінцевого бенефіціарного власника підприємства. Цим продовжуємо імплементацію стандартів FATF, виконуємо умови отримання макрофінансової допомоги від ЄС та зобов’язання на шляху до членства в Євросоюзі.

Минулого тижня Єврокомісія скасувала обмеження на імпорт українського продовольства. На жаль, Польща, Словаччина та Угорщина – вдалися до односторонньої блокади. Тому Україна буде позиватися у СОТ проти цих трьох країн.

Одночасно Уряд України пропонує ЄС та країнам-сусідам компроміс – впровадження ефективних заходів контролю та верифікації за експортом 4-х груп товарів.

Україна подала формальний запит до Польщі, Угорщини, Словаччини про порушення норм СОТ. Також починаємо антидискримінаційне розслідування проти недружніх дій цих країн у торговельній сфері. Якщо вони не погодяться на узгоджені з ЄК заходи, то Україна буде вводити дзеркальні або взаємні торгові обмеження.

Проект державного бюджету вже в Парламенті. Він має чіткі, зрозумілі пріоритети:

З кожної тисячі гривень із загального фонду держбюджету 800 грн йтиме на оборону, підтримку ветеранів, соціальні виплати, медицину та освіту.

Кожна гривня, яку платять громадяни та бізнес у вигляді  податків буде спрямована на безпеку й оборону нашої держави.

Як і цього року, в наступному потребуємо фінансової підтримки партнерів у розмірі близько $42 млрд. Вже зараз розуміємо, звідки ці кошти можуть надійти. Це програма ЄС Ukraine Facility, програма МВФ, допомога від США та інших партнерів.

Якорем фінансування є програма співпраці з МВФ. У 2024 році очікуємо від Фонду траншів на суму $5,4 млрд», — розповів прем’єр-міністр.

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