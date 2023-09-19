У Києві на Троєщині трамвай на смерть переїхав жінку

Попередньо правоохоронці встановили, що 49-річний водій трамвая здійснив наїзд на жінку, що переходила трамвайні колії.

Фото: поліція Києва

У Києві трамвай наїхав на жінку, яка переходила колії. Унаслідок завданих травм вона померла на місці. Про це повідомляє поліція Києва.

Трагедія сталася на вулиці Закревського.

Попередньо встановлено, що 49-річний водій громадського трамвая здійснив наїзд на жінку, що переходила трамвайні колії.

"За фактом загибелі пішохода на трамвайних коліях розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України - порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, що керують транспортними засобами, які спричинили смерть потерпілого", - повідомляє поліція.