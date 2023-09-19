У Києві на Троєщині трамвай на смерть переїхав жінку

У Києві трамвай наїхав на жінку, яка переходила колії. Унаслідок завданих травм вона померла на місці. Про це повідомляє поліція Києва.
Трагедія сталася на вулиці Закревського.
Попередньо встановлено, що 49-річний водій громадського трамвая здійснив наїзд на жінку, що переходила трамвайні колії.
"За фактом загибелі пішохода на трамвайних коліях розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України - порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, що керують транспортними засобами, які спричинили смерть потерпілого", - повідомляє поліція.
У рамках досудового розслідування поліція встановлює всі обставини та причини цієї події.
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