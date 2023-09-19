На Львівщині біля залізничної колії виявили тіло 16-річної дівчини

Студентка була збита невстановленим потягом, внаслідок чого отримала травми, несумісні з життям.

Фото: поліція Львівської області

На Львівщині 16-річну студентку переїхав потяг, внаслідок чого дівчина загинула. Про повідомляє поліція Львівської області.

Зазначається, що тіло з травмами, характерними для наїзду потяга, знайшли неподалік залізничної колії. Загибла була студенткою другого курсу одного з львівських вишів.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років.

Встановлюються усі обставини події.

Нагадаємо, що у Києві на Троєщині трамвай на смерть переїхав жінку.

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