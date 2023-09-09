Нацагентство з акредитації розмістилося у старовинній садибі Києва, оренда якого на ринку коштує півмільйона грн, - ЗМІ

У розпал війни Нацагентство з акредитації розмістилося у старовинній садибі, поряд зі старим ботанічним садом, Посольством Грузії та Володимирським собором – це приміщення на ринку нерухомості пропонували за 500 тисяч грн на місяць під резиденцію чи посольство.

Джерело фото: antikor.com.ua

В Україні збереглися «острівці добробуту», де не вважають за потрібне економити гроші. Так, як зазначає «Антикор», вирішило поліпшити свої «житлові умови» і керівництво Національного агентства з акредитації України (НААУ), яке очолює Сергій Костюк, і яке підпорядковується Мінекономіки.

Як свідчать дані з офіційних сайтів, ще донедавна НААУ розташовувалося у непримітному офісному приміщенні на вулиці Генерала Алмазова. Однак у середині 2023 року зайняло місце поряд із Посольством Грузії на бульварі Тараса Шевченка, 23.



У розпал війни НААУ вподобало старовинну садибу, поряд з метро «Університет», старим ботанічним садом та Володимирським собором. Як зазначає «Антикор», це приміщення на ринку нерухомості пропонували за 500 тис. грн на місяць під резиденцію чи посольство.



«У рекламних оголошеннях особливо підкреслювалася статусні меблі і коштовна люстра у вхідній кімнаті. Невже люстра – це саме те, чого не вистачає держоргану, аби засвідчувати компетентність структур з випробування, калібрування та сертифікації?



Але є ще один цікавий момент: у рієлторських колах подейкують, що віднайти охочих орендувати престижний офіс довго не вдавалось; і нове керівництво НААУ начебто погодилось на цікаву схему – спочатку укласти договір оренди за демпінговою ціною, а потім «вимушено погодитись» на підвищення. Звісно, за обопільної «вигоди» з орендодавцем», - пише видання.



За словами журналістів, пересічні співробітники НААУ побоюються спілкуватись з журналістами, мотивуючи це загрозою звільнення за скороченням, без письмового попередження, що практикується останнім часом під виглядом зміни штатного розкладу.



А керівництво Агентства взагалі не схильне до спілкування з журналістами через низку матеріалів про штучне затягування розгляду дозвільних документів.



«Ці публікації і сюжети можна було б віднести на комерційний конфлікт, якби не той факт, що нинішнього в.о. голови НААУ Сергія Костюка поспішно призначили у грудні минулого року на тлі розслідування ДБР, яке перед тим спіймало на хабарі першого заступника голови НААУ і радника колишнього директора Сергія Попика.



А ще раніше про багаторічні корупційні схеми НААУ розповідали журналісти з «Бігус. Інфо». Але, судячи в усього, «корупційна хвороба» виявилась невиліковною. Що наводить на думку про правдоподібність інформації щодо схематозу з орендною платою», - пишуть журналісти.

Нагадаємо, після виходу сюжетів стосовно керівника Нацагентства з акредитації Сергія Костюка та його заступників, до «Судово-юридичної газети» звернулися органи з оцінки відповідності, документи яких лежать у кабінетах НААУ без руху з грудня 2022 року.

Як повідомили органи з оцінки відповідності і як підтвердилося у ході журналістського розслідування, у Нацагентстві штучно затягують розгляд документів, що призводить до створення корупційних ризиків.

Наразі відкрито кримінальну справу щодо наявності в діях керівника Національного агентства з акредитації Сергія Костюка зловживання службовим становищем.

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