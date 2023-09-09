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Нацагентство по аккредитации разместилось в старинной усадьбе Киева, аренда которого на рынке стоит полмиллиона гривен, - СМИ

В разгар войны Нацагентство по аккредитации разместилось в старинной усадьбе, рядом со старым ботаническим садом, Посольством Грузии и Владимирским собором – это помещение на рынке недвижимости предлагалось за 500 тысяч грн в месяц под резиденцию или посольство.

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Нацагентство по аккредитации разместилось в старинной усадьбе Киева, аренда которого на рынке стоит полмиллиона гривен, - СМИ

15:02, 9 сентября 2023
В разгар войны Нацагентство по аккредитации разместилось в старинной усадьбе, рядом со старым ботаническим садом, Посольством Грузии и Владимирским собором – это помещение на рынке недвижимости предлагалось за 500 тысяч грн в месяц под резиденцию или посольство.
Нацагентство по аккредитации разместилось в старинной усадьбе Киева, аренда которого на рынке стоит полмиллиона гривен, - СМИ
Источник фото: antikor.com.ua
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В Украине сохранились «островки благосостояния», где не считают нужным экономить деньги. Так, как отмечает «Антикор», решило улучшить свои «жилищные условия» и руководство Национального агентства по аккредитации Украины (НААУ), которое возглавляет Сергей Костюк, и которое подчиняется Минэкономики.

Как свидетельствуют данные с официальных сайтов, еще недавно НААУ располагалось в неприметном офисном помещении на улице Генерала Алмазова. Однако в середине 2023 заняло место рядом с Посольством Грузии на бульваре Тараса Шевченко, 23.

В разгар войны НААУ понравилась старинная усадьба, рядом с метро «Университет», старым ботаническим садом и Владимирским собором. Как отмечает «Антикор», это помещение на рынке недвижимости предлагалось за 500 тыс. грн в месяц под резиденцию или посольство.

«В рекламных объявлениях особо подчеркивалась статусная мебель и драгоценная люстра во входной комнате. Неужели люстра – именно то, чего не хватает госоргану, чтобы удостоверять компетентность структур по испытанию, калибровке и сертификации?

Но есть еще один интересный момент: в риелторских кругах говорят, что найти желающих арендовать престижный офис долго не удавалось; и новое руководство НААУ вроде бы согласилось на интересную схему – сначала заключить договор аренды по демпинговой цене, а затем вынужденно согласиться на повышение. Конечно, при обоюдной выгоде с арендодателем», - пишет издание.

По словам журналистов, рядовые сотрудники НААУ опасаются общаться с журналистами, мотивируя это угрозой увольнения по сокращению, без письменного предупреждения, которое практикуется в последнее время под видом смены штатного расписания.

А руководство Агентства вообще не склонно к общению с журналистами из-за ряда материалов об искусственном затягивании рассмотрения разрешительных документов.

«Эти публикации и сюжеты можно было бы отнести на коммерческий конфликт, если бы не тот факт, что нынешнего и. о. председателя НААУ Сергея Костюка поспешно назначили в декабре прошлого года на фоне расследования ГБР, которое поймало на взятке первого заместителя председателя НААУ и советника бывшего директора Сергея Попика.

А еще раньше о многолетних коррупционных схемах НААУ рассказывали журналисты из «Бигуса. Инфо». Но, судя по всему, «коррупционная болезнь» оказалась неизлечимой. Что приводит к мнению о правдоподобности информации о схематозе с арендной платой», - пишут журналисты.

Напомним, после выхода сюжетов в отношении руководителя Нацагентства по аккредитации Сергея Костюка и его заместителей, в «Судебно-юридическую газету» обратились органы по оценке соответствия, документы которых лежат в кабинетах НААУ без движения с декабря 2022 года.

Как сообщили органы по оценке соответствия и, как подтвердилось в ходе журналистского расследования, в Нацагентстве искусственно затягивают рассмотрение документов, что приводит к созданию коррупционных рисков.

Возбуждено уголовное дело о наличии в действиях руководителя Национального агентства по аккредитации Сергея Костюка злоупотребления служебным положением.

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