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На Киевщине спасли собаку, которая на цепи оказалась в эпицентре пожара: видео

08:36, 8 сентября 2023
Собаку спасли в селе Семиполки Киевской области.
На Киевщине спасли собаку, которая на цепи оказалась в эпицентре пожара: видео
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В селе Семиполки Киевской области спасли собаку, которая оказалась в эпицентре пожара. Об этом сообщила пресс-служба полиции Киевской области.

Пожар быстро распространялся и уже начал охватывать строительные материалы из древесины вблизи частного дома.

Правоохранители немедленно вызвали на место происшествия спасателей. Во время эвакуации полицейские получили от местных жителей информацию, что во дворе одного из домов осталась собака, которую привязали цепью. Правоохранители помогли освободить четвероногого от смертельной ловушки.

Отмечается, что спасателям удалось быстро остановить огонь и не дать ему распространиться дальше. В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что на Киевщине провели профилактическую беседу с мужчиной, который оставил двух собак закрытыми в авто.

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