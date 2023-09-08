На Київщині врятували песика, який на ланцюгу опинився в епіцентрі пожежі: відео

Песика врятували у селі Семиполки Київської області.

У селі Семиполки на Київщині врятували песика, який опинився в епіцентрі пожежі. Про це повідомила пресслужба поліції Київської області.

Пожежа швидко ширилася і вже почала охоплювати будівельні матеріали із деревини поблизу приватного будинку.

Правоохоронці негайно викликали на місце події рятівників. Під час евакуації людей поліцейські отримали від місцевих жителів інформацію, що у дворі одного з будинків залишилася собака, яку прив'язали ланцюгом. Правоохоронці допомогли звільнити чотирилапого від смертельної пастки.

Зазначається, що рятувальникам вдалося швидко приборкати вогонь та не дати поширитись йому далі. У результаті інциденту ніхто не постраждав.

Раніше ми писали, що На Київщині провели профілактичну бесіду з чоловіком, який залишив двох собак зачиненими в авто.

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