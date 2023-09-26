Последствия вражеской атаки по Николаевщине: уничтожено зерно на 8 миллионов гривен

россия нанесли удар по Николаеву, в результате сбития беспилотника произошел пожар на агропредприятии.

Источник фото: Главком

В ночь на 26 сентября россия осуществила ракетный удар по Николаеву. Вследствие атаки серьезный ущерб был нанесен запасам зерна, что оценивается в 8 миллионов гривен, – сообщил председатель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в эфире телемарафона.

В результате падения обломков вражеского беспилотника, сбитого силами ПВО, возник пожар на агропредприятии.

К счастью, в результате атаки не было потерь среди гражданского населения.

Виталий Ким подчеркнул, что все атаки были хорошо спланированы и координированы, что свидетельствует о том, что вражеские беспилотники имели точную информацию о целях и их местонахождении.

«Это была спланированная акция, потому что вражеские беспилотники контролировали попадания», – подчеркнул Ким.

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