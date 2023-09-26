Наслідки ворожої атаки по Миколаївщині: знищено зерно на 8 мільйонів гривень

росія завдали удару по Миколаєву, в результаті збиття безпілотника сталася пожежа на агропідприємстві.

Джерело фото: Главком

У ніч на 26 вересня росія здійснила ракетний удар по Миколаєву. Внаслідок атаки серйозної шкоди було нанесено запасам зерна, що оцінюється в 8 мільйонів гривень, – повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім в ефірі телемарафону.

Внаслідок падіння уламків ворожого безпілотника, збитого силами ППО, виникла пожежа на агропідприємстві.

На щастя, внаслідок атаки не було втрат серед цивільного населення.

Віталій Кім підкреслив, що всі атаки були добре сплановані та координовані, що свідчить про те, що ворожі безпілотники мали точну інформацію про цілі та їхнє місцезнаходження.

«Це була спланована акція, тому що ворожі безпілотники контролювали попадання», – наголосив Кім.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.