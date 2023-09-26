Вбивство намагався видати за раптову смерть: на Київщині затримали зловмисника

Зловмисник вбив співмешканку та хотів скрити злочин.

Фото: kv.npu.gov.ua

На Київщини поліція повідомила про підозру зловмиснику, який побив до смерті жінку та хотів приховати злочин.

Як повідомили у пресслужбі поліції Київської області, 25 вересня, близько 4 ранку, до них звернувся правопорушник з повідомленням про те, що в селі Помоклі Ташанської громади у зв'язку із хворобою померла жінка.

«Проте, прибувши на місце події, правоохоронці виявили на тілі 46-річної померлої численні синці та садна. Працівники поліції з’ясували, що уродженець Івано-Франківщини наніс своїй співмешканці тілесні ушкодження: бив руками та ногами», - сказано у повідомленні.

Фігуранта вже затримали, наразі він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

За фактом нанесення умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілого, за процесуальним керівництвом окружної прокуратури, слідчі повідомили зловмиснику про підозру (ч. 2 ст. 121 ККУ). Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Раніше на Київщині жінка під час сварки вбила співмешканця.

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