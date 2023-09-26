Убийство пытался выдать за внезапную смерть: в Киевской области задержали злоумышленника

Злоумышленник убил сожительницу и хотел скрыть преступление.

Фото: kv.npu.gov.ua

В Киевской области полиция сообщила о подозрении злоумышленнику, который избил до смерти женщину и хотел скрыть преступление.

Как сообщили в пресс-службе полиции Киевской области, 25 сентября, около 4 утра, к ним обратился правонарушитель с сообщением о том, что в селе Помокли Ташанской общины в связи с болезнью скончалась женщина.

«Однако, прибыв на место происшествия, правоохранители обнаружили на теле 46-летней умершей многочисленные синяки и ссадины. Сотрудники полиции выяснили, что уроженец Ивано-Франковской области нанес своему сожительнице телесные повреждения: бил руками и ногами», - говорится в сообщении.

Фигуранта уже задержали, сейчас он находится в изоляторе временного содержания.

По факту нанесения умышленного тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть потерпевшего, по процессуальному руководству окружной прокуратуры, следователи сообщили злоумышленнику о подозрении (ч. 2 ст. 121 УК). Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее в Киевской области женщина во время ссоры убила сожителя.

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