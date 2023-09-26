Мінкульт вимагає від забудовника зупинити демонтаж історичної садиби на Рейтарській у Києві

Міністерство закликає зупинити знесення історичної садиби по вулиці Рейтарська, 37, що знаходиться в буферній зоні всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Фото: nashkiev.ua

Міністерство культури та інформаційної політики закликає забудовника зупинити руйнування історичної садиби на вулиці Рейтарській, 37 у Києві. Про це повідомляє пресслужба відомства.

«Прямо зараз триває засідання Експертної комісії з питань обліку обʼєктів культурної спадщини МКІП, де буде переглянуто статус памʼятки на вул. Рейтарській, 37. Демонтаж цієї памʼятки – пряме порушення закону України про охорону культурної спадщини та статті 37-2, яка вимагає обов’язкове врахування рекомендацій Комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО перед проведенням робіт в буферній зоні об’єкта всесвітньої спадщини. Очевидно, що прямо зараз незаконні роботи свідомо проводяться з метою знищити матеріальну структуру історичної садиби Києва», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Комітет всесвітньої спадщини ЮНЕСКО не схвалював виконання таких робіт, оскільки забудовник не поінформував комітет і не отримав жодних рекомендацій.

Будівля з флігелем на Рейтарській, 37, має 130-річну історію. Це був будинок Київської повітової земської управи, де жив громадський діяч і письменник Микола Шаповал. У радянські часи там був розташований гідромеліоративний інститут.

Раніше ми писали, що Нацагентство з акредитації ховає публічну інформацію про витрати на оренду старовинної садиби у центрі Києва і вважає, що всі дані про його роботу «є конфіденційними».

Також відомо, що Верховний Суд повернув садибу Терещенків у Києві до комунальної власності.

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