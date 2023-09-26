Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Київський окружний адміністративний суд: що відбувається з розглядом справ у цифрах

У ВРП повідомили, чому Київський окружний адміністративний суд розглядає справи тривалий час.

Необхідність створення військової поліції, прокуратури та системи судів є очевидною, - голова Верховного Суду Станіслав Кравченко

Водночас ефективна реалізація ініціативи зі створення військової поліції, прокуратури та системи судів, за словами голови ВС Станіслава Кравченка, потребуватиме певного часу.

Заміна сторони виконавчого провадження у справах щодо відведення фізичним особам земель державної власності, розташованих за межами населених пунктів, - позиція Верховного Суду

Верховний Суд: У разі набуття компетенції відповідного адміністративного органу його правонаступник зобов`язаний виконати усі обов`язки такого органу перед учасниками адміністративного провадження та особами, які сприяють розгляду справи, а усі рішення та дії адміністративного органу є обов`язковими для його правонаступника.

Судді столичної апеляції прислали клопотання з грошима в конверті

Суддя заявив про провокацію та втручання в здійснення правосуддя.

Київський окружний адміністративний суд отримає гроші для працівників апарату суду

Вища рада правосуддя погодила перерозподіл фінансування.

  1. Фото
  2. / В Україні

В Україні створили перший у світі автономний поїзд-кухню — Food Train, фото

20:40, 26 вересня 2023
Food Train може автономно працювати 5-7 днів, а обладнання поїзда дозволяє готувати повноцінні страви: супи, каші, салати, мʼясо та інше.
В Україні створили перший у світі автономний поїзд-кухню — Food Train, фото
Джерело фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

В Україні створили цілий поїзд, який здатен виробляти понад 10 тисяч порцій їжі на день будь-де і будь-коли. Унікальний проєкт, який не має аналогів, Укрзалізниця запустила разом із фондом Говарда Баффета.

«Food train вже пройшов тестову перевірку, і найближчим часом спільна команда Укрзалізниці та фонду заступить на постійне чергування в найскладніших прифронтових районах», — зазначив голова правління Укрзалізниці Євген Лященко.

Поїзд складається з 6 вагонів під локомотивом:

  • генераторний вагон (~400 кВт+власна заправна станція для автономної роботи);
  • вагон-холодильник з морозильною камерою для зберігання продуктів;
  • вагон з холодною кухнею для попередньої обробки продуктів;
  • вагон з гарячою кухнею для приготування фінальних страв;
  • вагон для персоналу поїзда з душем і пральною машиною;
  • багажний вагон на 27 тисяч літрів води з фільтраційною та насосною станціями.

Як пишуть в УЗ, Food Train може автономно працювати 5-7 днів, а обладнання поїзда дозволяє готувати повноцінні страви: супи, каші, салати, мʼясо та інше. Спеціальні термобокси, встановлені всередині поїзда, дозволяють легко транспортувати вже готові ланчбокси з їжею від поїзда-кухні до кінцевого споживача.

Джерело фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia

Підписуйтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Джо Байден та Володимир Зеленський: розширена двостороння зустріч
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Джо Байден та Володимир Зеленський: розширена двостороння зустріч
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Тетяна Кудрявцева
    Тетяна Кудрявцева
    суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська
  • Володимир Погребняк
    Володимир Погребняк
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Наталія Богацька
    Наталія Богацька
    голова Південно-західного апеляційного господарського суду