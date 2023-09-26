В Україні створили перший у світі автономний поїзд-кухню — Food Train, фото

Food Train може автономно працювати 5-7 днів, а обладнання поїзда дозволяє готувати повноцінні страви: супи, каші, салати, мʼясо та інше.

Джерело фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia

В Україні створили цілий поїзд, який здатен виробляти понад 10 тисяч порцій їжі на день будь-де і будь-коли. Унікальний проєкт, який не має аналогів, Укрзалізниця запустила разом із фондом Говарда Баффета.

«Food train вже пройшов тестову перевірку, і найближчим часом спільна команда Укрзалізниці та фонду заступить на постійне чергування в найскладніших прифронтових районах», — зазначив голова правління Укрзалізниці Євген Лященко.

Поїзд складається з 6 вагонів під локомотивом:

генераторний вагон (~400 кВт+власна заправна станція для автономної роботи);

вагон-холодильник з морозильною камерою для зберігання продуктів;

вагон з холодною кухнею для попередньої обробки продуктів;

вагон з гарячою кухнею для приготування фінальних страв;

вагон для персоналу поїзда з душем і пральною машиною;

багажний вагон на 27 тисяч літрів води з фільтраційною та насосною станціями.

Як пишуть в УЗ, Food Train може автономно працювати 5-7 днів, а обладнання поїзда дозволяє готувати повноцінні страви: супи, каші, салати, мʼясо та інше. Спеціальні термобокси, встановлені всередині поїзда, дозволяють легко транспортувати вже готові ланчбокси з їжею від поїзда-кухні до кінцевого споживача.

Джерело фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia

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