Суд залишив під вартою експрезидента «Мотор Січі» Богуслаєва

Експрезидент «Мотор Січі» В'ячеслав Богуслаєв залишатиметься під вартою до 22 жовтня.

У вівторок, 26 вересня, суд відхилив апеляцію адвоката колишнього президента компанії «Мотор Січ» В'ячеслава Богуслаєва, якого підозрюють у держзраді, й залишив у силі рішення першої інстанції, передає «Суспільне».

Таким чином Богуслаєв залишатиметься під вартою до 22 жовтня.

Під час засідання захисники Богуслаєва аргументували, що більшість ризиків, які сторона обвинувачення вказала у попередньому клопотанні, відпала, адже досудове розслідування закінчили 22 вересня.

Раніше ми писали, що експрезидент «Мотор Січі» Богуслаєв просив обміняти його в рф.

Крім того, суд взяв експрезидента «Мотор Січ» В’ячеслава Богуслаєва під варту.

Нагадаємо, експрезидент «Мотор Січі» Богуслаєв отримав нову підозру.

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