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Як не потрапити на гачок шахраїв-роботодавців: схеми

22:19, 26 вересня 2023
Щомісяця Work.ua блокує понад 3000 спроб шахрайства та публікує розповсюджені схеми на ринку праці.
Як не потрапити на гачок шахраїв-роботодавців: схеми
Джерело фото: Novarobota.ua
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Популярний сайт пошуку роботи Work.ua повідомив, що щомісяця блокує понад 3000 спроб шахрайства на своєму ресурсі. Компанія поділилася найпоширенішими схемами, які використовуються на ринку праці для ошукання працесушукачів.

Однією з таких схем є «Підписуйтесь на телеграм-канал і отримуйте від $1000». Ця схема передбачає розповсюдження оголошень в телеграм-каналах, які обіцяють великі заробітки в Україні навіть без досвіду. Адміністратори таких каналів переливають трафік по різних каналах і заробляють на рекламі вакансій роботодавців. Якість таких робочих місць часто не гарантується.

Інша схема, в яку потенційні працевлаштовані можуть потрапити, називається «Потрібні співробітники з трудовою етикою». В цьому випадку, користувачі отримують повідомлення з пропозицією роботи, в якій обіцяють великі зарплати. Однак після проходження співбесіди роботодавці пропонують платити за навчання чи страховий внесок, що є загальними схемами для виманювання коштів.

Інші схеми включають в себе шахрайство з вакансіями в офісах, отримання плати за оформлення банківської картки, та обіцяну зарплату через шлюбні агенції, які фактично виманюють кошти в іноземців, які мріють познайомитися з українками.

Work.ua закликає користувачів бути обережними та ретельно перевіряти всі пропозиції роботи, особливо якщо вони здаються надто привабливими. Уникайте платити за навчання, страхові внески або оформлення банківських карток, і переконайтеся, що компанія або роботодавець є легітимним і має добру репутацію.

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