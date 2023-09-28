У Києві чоловік стріляв з арбалета на дитячому майданчику у Святошинському районі

Поліція затримала чоловіка.

У Києві патрульні затримали чоловіка, який стріляв з арбалета на дитячому майданчику у Святошинському районі. Як розповіли у патрульній поліції Києві, виклик про стрільбу на вулиці Академіка Доброхотова надійшов напередодні близько 22-ої години.

Заявниця розповіла, що побачила громадянина, який на дитячому майданчику встановив мішень та стріляв по ній.

Правоохоронці на місці події виявили схожого за описом чоловіка та затримали його.

«Останній перебував з ознаками алкогольного сп'яніння та не міг пояснити патрульним свій вчинок», - зазначили у поліції.

На місце викликали слідчо-оперативну групу Святошинського району для подальшого з'ясування всіх обставин події.

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