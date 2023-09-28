МАГАТЕ не може контролювати безпеку на окупованій Запорізькій АЕС, — Greenpeace

МАГАТЕ має недостатню кількість інспекторів на ЗАЕС —всього чотири, і до того ж їхній доступ обмежений рашистами.

Фото: Reuters

Міжнародне агентство з атомної енергії не в змозі ефективно наглядати за безпекою на Запорізькій атомній електростанції, яка перебуває під контролем російських окупантів. Це створює загрозу потенційно небезпечної ядерної ситуації на станції Про це повідомляє The Guardian із посиланням на організацію Greenpeace, яка надала критичний досьє західним урядам.

Згідно з висновками екологічної кампанії, Міжнародне агентство з атомної енергії має недостатню кількість інспекторів на Запорізькій АЕС - всього чотири, і до того ж їхній доступ обмежений рашистами.

У звіті зазначено, що МАГАТЕ не в змозі виконувати свої обов’язки в рамках свого мандата, але Агентство не готове визнати це публічно. Унаслідок цього, порушення росіянами принципів безпеки на станції, які фахівцями МАГАТЕ зафіксовано, не викриваються.

«МАГАТЕ ризикує нормалізувати те, що залишається небезпечною ядерною кризою, безпрецедентною в історії ядерної енергетики, одночасно перебільшуючи її фактичний вплив на події на місцях», - наголошують спеціалісти з атомної енергії Шон Берні та Ян Ванде Путте.

«Грінпіс» додав військову оцінку McKenzie Intelligence до своїх висновків, яка вказує, що більшість російських військових сил та оборонних засобів на Запорізькій АЕС, ймовірно, прихована, інспектори заявляють про наявність доказів мінування деяких ділянок станції.

Аналітики також виявили сліди регулярного запуску РСЗВ «Град» або «Смерч» окупантами на українські цілі з різних місць на відстанях від 1 до 18 км від станції.

Як зазначають Берні та Ванде Путте, є ймовірність, що російські війська використовуватимуть близькість атомної електростанції як щит, щоб стримати контрбатарейний вогонь. Вони попереджають, що це порушує п’ять принципів безпеки МАГАТЕ, оголошених його генеральним директором Рафаелем Гроссі на засіданні Ради безпеки ООН у травні.

Раніше міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що російські терористи можуть створити умови, які призведуть до ядерного інциденту вже після деокупації Запорізької АЕС українськими захисниками.

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