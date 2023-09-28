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Покарання у виді арешту будуть застосовувати лише до військовослужбовців: за 140 статтями КК зможуть застосовувати пробаційний нагляд як основне покарання

Арешт як вид покарання залишиться лише для військовослужбовців.

Лише неявка всіх захисників одного обвинуваченого в судове засідання може бути підставою для відкладення розгляду, - Верховна Рада розгляне зміни до КПК

Законопроектом Арахамії про скасування правок «Лозового» обмежується кількість захисників особи на стадії досудового розслідування, а також визначається можливість проведення судового засідання за наявності принаймні одного захисника в обвинуваченого.

Верховна Рада скасує строки досудового розслідування до повідомлення особі про підозру і строки давності за тяжкі та особливо тяжкі корупційні злочини

Призупинення перебігу строків давності для тяжких та особливо тяжких злочинів на період воєнного стану та скасування строків досудового розслідування до повідомлення особі про підозру: що передбачає законопроект про скасування «правок Лозового», який вніс Давид Арахамія.

Завдання, яке зараз ставить перед собою Верховний Суд – підвищити повагу та значення судового рішення, - голова КГС ВС Лариса Рогач

Як зауважила Лариса Рогач, практика ВС щодо способів захисту базується на двох основних взаємопов’язаних принципах: спосіб захисту має бути належним та ефективним; має дотримуватися принцип процесуальної економії.

У Господарському суді Києва за участі керівництва апеляційних судів та КГС ВС обговорили способи захисту порушеного права в господарському судочинстві

Відбувся круглий стіл, присвячений питанню способів захисту порушеного права в господарському судочинстві.

  1. В Україні

Робота РРО: алгоритм дій продавців під час видачі фіскальних касових чеків покупцям при торгівлі в інтернеті

16:09, 28 вересня 2023
У податковій роз’яснили питання формування та видачі фіскальних касових чеків покупцям при торгівлі товарами в мережі.
Робота РРО: алгоритм дій продавців під час видачі фіскальних касових чеків покупцям при торгівлі в інтернеті
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Центральне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків нагадало, що незалежно від способу доставки та за умови повної попередньої оплати покупцем за реквізитами поточного рахунку продавця застосування РРО/ПРРО для нього є необов’язковим.

У всіх інших випадках слід враховувати, що якщо:

Доставка товару здійснюється сторонньою кур’єрською службою, а оплата товару готівкою або за допомогою електронного платіжного засобу (ЕПЗ):

Товар «А» замовляється на сайті інтернет-магазину продавця, інтернет-магазин передає товар «А» кур’єрській службі за попереднім повідомленням покупця, далі виключно кур’єрська служба передає товар «А» покупцю, проводить розрахунок та надає фіскальний касовий чек РРО/ПРРО, після цього кур’єрська служба перераховує вартість оплаченого товару зі свого рахунку на рахунок продавця.

Доставка товару здійснюється кур’єром продавця з оплатою готівкою:

Товар «А» замовляється на сайті інтернет-магазину продавця, інтернет-магазин передає товар «А» кур’єру, далі покупець товару оплачує готівкою товар кур’єру, кур’єр передає товар «А» покупцю та проводить розрахунок і надає фіскальний касовий чек РРО/ПРРО, після цього кур’єр вносить готівку в касу продавця.

Доставка товару здійснюється кур’єром продавця з оплатою на сайті інтернет-магазину за реквізитами електронного платіжного засобу (ЕПЗ):

Товар «А» замовляється на сайті інтернет-магазину продавця та оплачується за реквізитами ЕПЗ, далі інтернет-магазин проводить розрахунок та передає фіскальний касовий чек РРО/ПРРО разом з товаром «А» кур’єру, а кур’єр надає фіскальний касовий чек РРО/ПРРО та товар «А» покупцю.

Доставка товару здійснюється з оплатою товару у відділенні оператора поштового зв’язку:

Товар «А» замовляється на сайті інтернет-магазину продавця, далі інтернет-магазин передає товар «А» оператору поштового зв’язку, такий оператор від свого імені приймає післяплату та надає фіскальний касовий чек РРО/ПРРО, який це підтверджує, після чого оператор поштового зв’язку перераховує кошти за товар «А» зі свого рахунку на рахунок інтернет-магазину.

Доставка товару здійснюється з оплатою товару за реквізитами ЕПЗ продавця та/або відстроченням платежу:

У випадку попередньої оплати за товар «А» за реквізитами ЕПЗ інтернет- магазину або продажу товару «А» з відстроченням платежу оператор поштового зв’язку вручає покупцю товар «А» разом з фіскальним касовим чеком РРО/ПРРО від продавця.

Доставка товару здійснюється службою доставки, що не є учасником купівлі-продажу:

Товар «А» замовляється на сайті інтернет-магазину продавця, далі продавець передає товар «А» експедитору для доставки за адресою, яка була повідомлена покупцю. Продавець передає товар експедитору для доставки покупцю і зобов’язаний надати покупцю фіскальний касовий чек РРО/ПРРО, сформований із застосуванням виду оплати, який найбільш якісно характеризує договірні відносини між продавцем і покупцем, до або не пізніше отримання товару «А» покупцем.

Місце та умови видачі товару «А» покупцю мають бути повідомлені йому продавцем у момент укладення договору купівлі-продажу.

Примітки:

Паперова та електронна форма фіскальних касових чеків є рівнозначними між собою та можуть видаватися у будь-якому з наведених випадків.

У випадку поділу оплати на частини, з врахуванням відсутності пільги, визначеної пунктом 2 статті 9 Закону від 06.07.1995 № 265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг», кількість фіскальних касових чеків має відповідати кількості частин оплати, в межах загальної суми чеку продажу, в якому зазначена номенклатура товарів.

Під наданням (видачою, врученням, передачею) фіскального касового чека слід розуміти всю варіативність можливих способів його передачі покупцю (споживачу). Таким чином, видати фіскальний касовий чек на апаратному РРО та/або програмному РРО означає вручити покупцю його паперову форму та/або надіслати фіскальний касовий чек в електронній формі на абонентський номер або адресу електронної пошти покупця (споживача).

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