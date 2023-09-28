В Софіївський Борщагівці учениця розпилила сльозогінний газ у школі — є постраждалі

Як попередньо встановили правоохоронці, 14-річний учень приніс до школи спецзасіб, а під час перерви, 13-річна дівчина застосувала його в коридорі.

Джерело фото: facebook.com/pol.kyivregion

На Київщині в Софіївський Борщагівці учениця розпилила сльозогінний газ у школі. Поліцейські області розслідують обставини події.

Як попередньо встановили правоохоронці, 14-річний учень приніс до школи спецзасіб. Під час перерви, 13-річна дівчина застосувала його в коридорі.

«До медиків за допомогою звернулося 5 дітей віком 11-12 років. Попередній діагноз: подразнююча дія сльозогінного газу», - сказано у повідомленні поліції 27 вересня.

Дітям надали допомогу та передали рідним. Щодо батьків неповнолітніх порушників правоохоронці склали протоколи.

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