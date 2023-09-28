Майже 50 «алмазних» компаній рф потрапили до переліку кандидатів на санкції

Після обробки в третіх країнах російські діаманти отримують статус «змішаних» та можуть безперешкодно постачатися на ринки країн G7, наголосили у НАЗК.

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Попри введені санкції проти рф у багатьох сферах, росія продовжує залишатися найбільшим постачальником алмазів у світі. НАЗК внесло до переліку кандидатів на санкції 47 російських компаній, пов’язаних з видобуванням, обробкою і продажем алмазів.

До Служби безпеки України та інших відповідальних органів вже надіслано пропозиції щодо застосування санкцій проти «алмазних» компаній рф.

Як розповіли у НАЗК, більшість з цих компаній пов’язані з найвідомішою російською групою алмазовидобувних компаній — АК «Алроса». Компанія вже перебуває під санкціями України та багатьох країн санкційної коаліції, однак пов’язані з нею компанії продовжують працювати на світовому ринку алмазів.

У 2022 році росія експортувала алмазів на понад $3,8 млрд.

Окремі країни санкційної коаліції заборонили імпорт російських алмазів, але поки заборона поширюється лише на необроблене каміння. Після обробки в третіх країнах (здебільшого Індія та КНР) російські діаманти отримують статус «змішаних» та можуть безперешкодно постачатися на ринки країн G7, зазначили у НАЗК.

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