ChatGPT отримав доступ до інтернету: як це вплине на його відповіді

Чат-бот ChatGPT тепер може переглядати інформацію в інтернеті і надавати посилання на її джерела.

Компанія OpenAI, яка розробила ChatGPT, підтвердила, що чат-бот тепер отримав доступ до інтернету, де зможе переглядати актуальну інформацію, щоб надавати користувачам вичерпні відповіді.

«Тепер ChatGPT може переглядати інтернет, щоб надати вам актуальну та достовірну інформацію разом із прямими посиланнями на джерела. Він більше не обмежується даними до вересня 2021 року», - сказано у повідомленні OpenAI.

Зазначається, що ця функція буде доступна для деяких користувачів преміумкласу. Проте, за словами OpenAI, незабаром цією функцією зможуть користуватися всі користувачі.

Раніше ми писали, що OpenAI запускає функцію озвучення відповідей ChatGPT: голоси звучать як людські.

Додамо, що Джордж Мартін та інші письменники подали до суду на творця ChatGPT за порушення авторських прав.

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