Реформи в системі МВС спрямовані на те, щоб стабілізувати ситуацію у теперішніх викликах – Клименко

Реформи в системі МВС спрямовані на заміну керівного складу фахівцями, які б могли стабілізувати ситуацію.

Джерело фото: mvs.gov.ua

Реформи в системі МВС спрямовані на заміну керівного складу фахівцями, які б могли стабілізувати ситуацію у теперішніх викликах. На цьому наголосив Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко заявив в ефірі всеукраїнського телемарафону.

«На сьогоднішній день зміни відбуваються не тільки Національній поліції. Реформи тривають в МВС, ДСНС, сервісних центрах, також у Національній гвардії змінено все керівництво. Йде рутинний процес, який направлений на те, щоб стабілізувати ситуацію», — сказав Клименко.

За його словами, що у всіх цих органах та формуваннях реформи, які розпочались декілька років тому, мають продовжуватися і мати логічне закінчення.

«Також зараз триває відбір ще деяких наших фахівців на керівні посади, які зможуть закрити ті чи інші потреби щодо теперішніх викликів», — додав Ігор Клименко.

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