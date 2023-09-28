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  1. У світі

США підозрюють банки UBS і Credit Suisse у допомозі росіянам обходити санкції, — ЗМІ

11:55, 28 вересня 2023
Два найбільші швейцарські банки підозрюють в порушеннях законодавства, які дозволили російським клієнтам ухилитися від санкцій.
США підозрюють банки UBS і Credit Suisse у допомозі росіянам обходити санкції, — ЗМІ
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Міністерство юстиції США активізувало розслідування щодо двох найбільших швейцарських банків - Credit Suisse Group і UBS Group AG. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.

Фінустанови підозрюють в порушеннях законодавства, які дозволили російським клієнтам ухилитися від санкцій.

«Те, що починалося як серія повісток, надісланих до низки банків на початку цього року, переросло в повномасштабне розслідування», - зазначають джерела.

Водночас розслідування все ще знаходиться на ранній стадії й може або взагалі не привести до звинувачень або завершитися мировим врегулюванням.

Основні претензії Мін'юсту щодо порушення режиму санкцій стосуються роботи Credit Suisse. Група UBS, яка у червні поглинула Credit Suisse, тепер також є фігурантом розслідування.

Міністерство юстиції США запросило інформацію про те, як банки обробляли рахунки клієнтів, які потрапили під санкції, протягом останніх кількох років, але поки не просило інтерв'ю з керівниками або персоналом, сказав один зі співрозмовників.

Розслідування охоплює як обмеження, введені після вторгнення рф в Україну у 2022 році, так і попередні раунди, введені після анексії Криму у 2014 році, сказала інша особа.

За цей час більше тисячі багатих росіян потрапили в чорний список США, нагадує видання.

До початку російського вторгнення в Україну Credit Suisse обслуговував багатих росіян, керуючи їх активами на суму понад $60 млрд. На момент вторгнення в лютому 2022 року ця цифра впала до $33 млрд.

На той час UBS управляв активами росіян у понад $11 млрд.

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