Втручання Трампа у вибори: суддя відхилила запит політика на самовідвід у справі

Екс-президент США хотів змусити суддю Таню Чаткан відмовитись від участі у процесі по справі про спробу фальсифікації виборів.

Колишній президент США Дональд Трамп не зміг змусити суддю Таню Чаткан відмовитись від участі у процесі по справі про спробу фальсифікації виборів, передає ВВС.

Адвокати Трампа стверджували, що суддя нібито не є нейтральною, а вступає у процес із упередженням. Вони посилалися на попередні висловлювання Чаткан.

У середу 27 вересня суддя суду в столиці США Вашингтоні відхилила клопотання Трампа, йдеться в її двадцятисторінковому рішенні.

Розглянувши клопотання адвокатів Трампа, Чаткан ухвалила, що вони не надали доказів цих претензій, тому вона продовжить розглядати справу проти експрезидента.

Раніше ми писали, що суд Нью-Йорка визнав винним Дональда Трампа, обвинуваченого у шахрайстві.

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