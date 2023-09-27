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Депутати пропонують звільнити керівництво Бюро економічної безпеки та провести конкурс на очільника БЕБ

Серед ініціаторів законопроекту про зміну керівництва БЕБ – голова бюджетного комітету Ради Роксолана Підласа, голова антикорупційного комітету Анастасія Радіна та голова податкового комітету Данило Гетманцев.

Український бізнес готує скарги до Європейської кооперації з акредитацїі через численні порушення в роботі Нацагентства з акредитації, - акт перевірки

Позапланова перевірка, проведена за терміновим дорученням міністра економіки Юлії Свириденко, виявила безліч порушень в роботі Нацагентства з акредитації, очолюваного Сергієм Костюком.

Для органів влади, які не є юридичними особами, та іноземних юросіб скасують обов’язок реєструватися в Електронному суді

Народні депутати вирішили поправити закон про обов’язкову реєстрацію Електронних кабінетів для обміну процесуальними документами із судом, скасувавши обов’язок реєстрації для тих органів влади, що не є юридичними особами, та для іноземного бізнесу.

Апеляційна палата ВАКС зменшила розмір застави Всеволоду Князєву до 45 млн грн

АП Вищого антикорупційного суду зменшила розмір застави для ексголови Верховного Суду Всеволода Князєва.

Кількість суддів Вищого антикорупційного суду буде збільшена до 63 суддів

У ВАКС кажуть, що не встигають розглядати справи, відтак на нові посади суддів ВАКС відбудеться конкурс.

  1. У світі

Суд Нью-Йорка визнав винним Дональда Трампа, обвинуваченого у шахрайстві

08:15, 27 вересня 2023
У США суд анулював деякі бізнес-ліцензії Трампа і приставив незалежного спостерігача за операціями Trump Organization.
Суд Нью-Йорка визнав винним Дональда Трампа, обвинуваченого у шахрайстві
Джерело фото: 5 Канал
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Суд у Нью-Йорку ухвалив, що колишній президент США Дональд Трамп перебільшував свої статки на мільярди доларів на рік у фінансових звітах, що подаються банкам і страховикам, – повідомляє АР.

У результаті розслідування було встановлено, що Дональд Трамп та його компанія вводили в оману банки та страхові компанії, суттєво переоцінюючи активи Трампа та штучно збільшуючи його чистий капітал. Ці маніпуляції використовувалися для укладання угод і отримання фінансування.

Крім того, Трамп неодноразово не розповідав про свої реальні статки у річних фінансових звітах.

Як покарання, суд вирішив анулювати деякі бізнес-ліцензії Трампа, що ускладнить або унеможливить для нього ведення бізнесу в Нью-Йорку. Крім того, Трамп буде під наглядом незалежного спостерігача, який наглядатиме за операціями компанії Trump Organization.

Якщо апеляція не буде успішно оскаржена, це рішення може призвести до втрати Трампом повноважень приймати стратегічні та фінансові рішення щодо деяких ключових об'єктів у штаті Нью-Йорк.

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