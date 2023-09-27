Суд Нью-Йорка визнав винним Дональда Трампа, обвинуваченого у шахрайстві

У США суд анулював деякі бізнес-ліцензії Трампа і приставив незалежного спостерігача за операціями Trump Organization.

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Суд у Нью-Йорку ухвалив, що колишній президент США Дональд Трамп перебільшував свої статки на мільярди доларів на рік у фінансових звітах, що подаються банкам і страховикам, – повідомляє АР.

У результаті розслідування було встановлено, що Дональд Трамп та його компанія вводили в оману банки та страхові компанії, суттєво переоцінюючи активи Трампа та штучно збільшуючи його чистий капітал. Ці маніпуляції використовувалися для укладання угод і отримання фінансування.

Крім того, Трамп неодноразово не розповідав про свої реальні статки у річних фінансових звітах.

Як покарання, суд вирішив анулювати деякі бізнес-ліцензії Трампа, що ускладнить або унеможливить для нього ведення бізнесу в Нью-Йорку. Крім того, Трамп буде під наглядом незалежного спостерігача, який наглядатиме за операціями компанії Trump Organization.

Якщо апеляція не буде успішно оскаржена, це рішення може призвести до втрати Трампом повноважень приймати стратегічні та фінансові рішення щодо деяких ключових об'єктів у штаті Нью-Йорк.

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