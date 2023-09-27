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  1. У світі

Скандал з ветераном СС «Галичина»: спікер парламенту Канади Ентоні Рота подав у відставку

08:02, 27 вересня 2023
Спікер парламенту Канади пішов у відставку після запрошення до парламенту ветерана СС «Галичина».
Скандал з ветераном СС «Галичина»: спікер парламенту Канади Ентоні Рота подав у відставку
Джерело фото: HoCSpeaker
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Спікер нижньої палати парламенту Канади Ентоні Рота пішов у відставку після скандалу, пов'язаного із запрошенням 98-річного ветерана дивізії СС «Галичина» Ярослава Гунька до парламенту під час візиту Президента України Володимира Зеленського до Канади минулого тижня. Про це він повідомив на засіданні парламенту.

«Палата громад – понад усіма нами, тому я мушу піти у відставку з посади спікера», – сказав Рота.

Спікера закликали піти у відставку його колеги та урядовці після з'ясування факту запрошення ним Гунька як ветерана Другої світової війни, який брав участь у битвах проти радянських військ.

Сам Рота, під час свого короткого виступу у парламенті, заявив, що публічне вшанування колишнього члена СС «завдало болю людям та громадам», особливо тим, хто стикався зі злочинами нацистів. Він визнав, що допустив серйозну помилку, і віддав усім своїм обов'язкам як спікер.

«З важким серцем повідомляю депутатів про свою відставку з посади голови Палати громад», – додав Рота, не уточнивши причини свого рішення.

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