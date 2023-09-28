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Необхідність створення військової поліції, прокуратури та системи судів є очевидною, - голова Верховного Суду Станіслав Кравченко

Водночас ефективна реалізація ініціативи зі створення військової поліції, прокуратури та системи судів, за словами голови ВС Станіслава Кравченка, потребуватиме певного часу.

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Необхідність створення військової поліції, прокуратури та системи судів є очевидною, - голова Верховного Суду Станіслав Кравченко

10:23, 28 вересня 2023
Водночас ефективна реалізація ініціативи зі створення військової поліції, прокуратури та системи судів, за словами голови ВС Станіслава Кравченка, потребуватиме певного часу.
Необхідність створення військової поліції, прокуратури та системи судів є очевидною, - голова Верховного Суду Станіслав Кравченко
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Голова Верховного Суду Станіслав Кравченко заявив, що необхідність створення військової поліції, прокуратури та системи судів є очевидною. Таку думку, як зазначає Верховний Суд, Станіслав Кравченко висловив під час професійної дискусії «Відродження військової юстиції в Україні». В межах заходу, зокрема, відбулися презентація та обговорення законопроекту «Про військову поліцію».

Водночас, за його словами, ефективна реалізація цієї ініціативи щодо створення військової поліції, прокуратури та системи судів вимагатиме певного часу.

Також Станіслав Кравченко зазначив, що якщо під час війни військовослужбовці порушують питання про необхідність створення системи військової юстиції – держава зобов’язана до них дослухатись.

Очільник ВС зауважив, що судова система продемонструвала свою спроможність забезпечити належний розгляд кримінальних проваджень щодо військових злочинів, адже судді свідомі того, що від цього напряму залежить безпека та обороноздатність держави.

Станіслав Кравченко також запевнив, що Верховний Суд детально аналізуватиме законодавчі ініціативи, спрямовані на формування вертикалі військової юстиції, та за відсутності принципових розбіжностей у баченні підходів до її створення підтримає таку ідею.

Участь у заході, судячи з фото, взяв також начальник Головного управління військової юстиції Міноборони, заступник голови Вищої ради юстиції у 2015-2016 роках Олексій Муравйов.

Нагадаємо, раніше в інтерв’ю Цензор.нет він розповів, що система військової юстиції має включати військову поліцію, військову прокуратуру, військові суди і військову адвокатуру. Однак Олексій Муравйов зауважив, що на сьогодні відновити повноцінно військові суди в тому вигляді, як це було раніше, на його погляд, нереально.

Автор: Наталя Мамченко

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