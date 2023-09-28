У Києві зафіксували спалах африканської чумки свиней – на частині території оголосили карантин

На частині території Голосіївського району з 27 вересня встановлений карантин.

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У Києві на території «Конча-Заспи» зафіксовано спалах африканської чумки свиней. У зв'язку з цим на частині території Голосіївського району з 27 вересня встановлений карантин. Про це інформує Головне управління Держпродспоживслужби в Києві.

Так, у КМДА розповіли, що епізоотичним вогнищем африканської чумки свивей визначили місце виявлення трупу хворої свині на території лісопаркового господарства. Першою зоною визначена зона захисту, яка безпосередньо межує з епізоотичним вогнищем (в радіусі 3 кілометрів). Другою зоною визначена зона спостереження – територія, радіусом до 10 кілометрів від зовнішніх меж зони захисту.

Так, у зоні захисту заборонено:

- торгівлю на ринках живими свинями та продуктами з них, крім отриманих на забійних та переробних підприємствах, які мають експлуатаційний дозвіл, за наявності супровідних ветеринарних документів;

- проведення виставок, ярмарків, базарів та інших заходів, пов’язаних із пересуванням та скупченням тварин (крім транспортування свиней на відведені забійні пункти і м’ясокомбінати).

У зоні нагляду заборонено:

- торгівлю на ринках живими свинями та продуктами з них, крім отриманих на забійних та переробних підприємствах, які мають експлуатаційний дозвіл, за наявності супровідних ветеринарних документів.

Крім того, у приватному секторі, який увійшов до карантинних зон, можуть проводитись подвірні обходи з метою обліку, виявлення захворілих свиней, підозрілих у захворюванні свиней та та загиблих тварин.

Карантин може бути знятий через 40 діб після виконання всього комплексу заключних ветеринарно-санітарних заходів за окремим рішенням Комісії.

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