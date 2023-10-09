ХАМАС ударил ракетой по мечети Кадырова в Израиле, фото

Ракетный удар по мечети был нанесен 9 октября.

Террористы ХАМАС нанесли ракетный удар по мечети имени Кадырова в израильском Абу-Гош, что под Иерусалимом. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Израиля.

Отмечается, что здание мечети пострадало в результате атаки палестинских боевиков 9 октября.

Напомним, скандальный глава Чечни Рамзан Кадыров открыл мечеть имени своего отца в 2014 году. На строительство ушло около 10 миллионов долларов.

Ранее сообщалось, что число жертв нападения ХАМАСа на Израиль возросло до 800.

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